현직 소방관이 美 특수재난 현장대응 매뉴얼 번역 출간

미국 국제소방훈련협회(IFSTA) 특수재난 실무지침서로 전문성 향상 기대

[아시아경제 조인경 기자] 현직 소방관이 미국의 특수재난 현장 대응을 위한 지침서를 번역해 출간했다.

10일 소방청에 따르면 소방청 중앙119구조본부 김흥환 소방위는 최근 '특수재난 초동대응 매뉴얼(원제 Hazardous Materials for First Responders)' 번역서를 냈다.

이 책은 미국의 소방관 교육기관인 '국제소방훈련협회(IFSTA)'가 미국 화재예방협회(NFPA) 기준을 기반으로 소방관의 특수재난 대응 능력 강화를 위해 펴낸 매뉴얼을 번역한 것으로, 총 947족 분량으로 이뤄졌다.

화학·방사성·폭발성 물질과 대량살상무기 등 특수재난 사례와 실무 중심의 대응 방법을 담고 있다.

육군사관학교를 졸업한 김 소방위는 육군 화생방 병과를 거쳐 전역한 뒤 2015년 화생방 분야 경력직으로 소방관이 됐다. 이후 중앙119구조본부에 근무하면서 우리나라에도 위험물질 대응법을 정리한 교재가 필요하다고 느껴 4년간 번역작업 끝에 책을 출간했다.

소방청은 "모든 육상재난 현장에 초동 대응하는 소방관은 위험성이 높은 화학물질이 있는 사고 현장에 투입되는 경우가 많아 경험만으로는 습득하기 어려운 위험에 노출될 수 있다"며 "이번 번역서가 단기간에 습득하기 힘든 특수재난 분야의 전문성을 획득하는데 좋은 지침서가 될 것"이라고 기대했다.

