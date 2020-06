"올해 국내여행 계획" 코로나19 이전보다 70% 급감

한국관광공사, 국민 국내여행 영향조사 주요결과 발표

[아시아경제 김흥순 기자] 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 사태가 장기화되면서 우리 국민의 국내여행에 대한 관심도가 급감한 것으로 나타났다.

한국관광공사가 10일 발표한 '코로나19 국민 국내여행 영향조사' 결과에 따르면 코로나19가 본격화되기 전 우리 국민은 연간 평균 6회 가량 국내여행을 계획했으나 감염병 확산 이후에는 평균 1.8회로 집계돼 70% 가량 준 것으로 확인됐다. 이 조사는 5월 7~17일 관광공사가 운영하는 '대한민국 구석구석' 누리집과 소셜네트워크서비스(SNS) 채널, 근로자 휴가지원사업 전용 온라인몰 '휴가샵' 등을 통해 1만9529명을 대상으로 진행했다.

응답자의 84.9%는 사회적 거리두기 기간(2월23일~5월5일) 동안 국내여행을 계획했다가 이를 취소한 것으로 나타났다. 15세 미만 자녀 동반 여행자의 여행계획이 코로나19 이전 6.5회에서 이후 1.9회로 줄어 감소폭이 가장 컸고, 사회적 거리두기 기간 동안 여행을 취소한 비율도 87.5%로 전체 평균을 웃돌았다.

응답자들은 생활속 거리두기 기간(5월6일~)에도 '여행을 가지 않는 것이 바람직하다'는 의견에 69.9%가 동의했다. '코로나19 예방 수칙만 잘 지킨다면 여행을 가도 괜찮다'는 의견은 30.1%였다.

국내여행을 가더라도 9월 이후가 좋다는 의견이 33.9%로 가장 높았으며 '6월 중후반' '7월' '8월'은 각각 12.7%, 13.6%, 10.3%로 나타났다.

국내여행 재개 시 첫 희망 방문지로는 제주도(43.3%)를 가장 많이 꼽았고 강원도(23.4%), 경상도(14.0%), 부산(10.4%), 전라도(6.9%), 경기도(1.3%), 충청도(0.7%) 순이었다. 광역시도가 아닌 단일 지역으로 많은 선택을 받은 곳은 여수(4.7%)와 강릉(4.5%), 경주(4.4%) 등이다.

코로나19 확산으로 우려해 사람이 많이 몰리지 않거나 숨겨진 여행지(34%)나 야외 방문(8%), 근거리 여행(3%) 등에 대한 선호도가 높았고 대중교통보다는 자차, 숙박보다는 당일여행, 다중숙박시설 대신 독체 펜션이나 캠핑 등을 이용하겠다는 의견이 많았다.

여행동반자로는 응답자 대다수가 가족(99.6%)을 꼽았고 친목단체·모임(0.1%), 친척(0.8%), 직장동료(1.1%) 등 동반 규모가 상대적으로 큰 단체 구성은 회피하는 경향도 뚜렷해 코로나19로 인한 여행패턴의 전반적인 변화를 보여줬다.

정창욱 관광공사 국민관광전략팀장은 "국민들이 안심하고 여행할 수 있도록 숨은 관광지 발굴사업을 강화하기 위해 지자체, RTO 등 관광 유관기관들과 협력사업을 진행 중"이라며 "뉴노멀 관광환경에 적합한 언택트(비대면) 관광지를 적극 발굴해 홍보해 나갈 계획"이라고 말했다.

김흥순 기자 sport@asiae.co.kr