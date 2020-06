자생의료재단, 전국 지역아동센터에 손소독제 1만개 기부

[아시아경제 조현의 기자] 자생의료재단은 신종 코로나바이러스감염증(코로나19)의 확산을 막기 위해 전국 자생한방병·의원 인근 지역아동센터에 손소독제 1만개를 기부한다고 10일 밝혔다.

이번 기부는 의료취약계층인 저소득층 아동청소년들의 위생과 건강관리를 돕고자 마련됐다. 최근 전면 등교수업이 시작되면서 초·중·고교생 코로나19 집단감염 우려가 커짐에 따라 상대적으로 면역력이 낮은 아동청소년들의 감염 위험을 미연에 방지하기 위함이다.

자생의료재단은 총 1만개의 손소독제를 전국 20곳의 자생한방병·의원에 500개씩 배부했다. 각 자생한방병·의원은 지자체들과 연계해 주변 지역아동센터들로 손소독제 기부를 진행 중이다.

이날 현재까지 강남·울산·창원·청주자생한방병원과 서면자생한의원이 전달을 마쳤으며 이달 내로 모든 자생한방병·의원이 전달식을 마칠 예정이다.

박병모 자생의료재단 이사장은 “코로나19 위협이 다시금 고개를 들고 있는 상황에서 자생의료재단은 국민 건강 증진에 지속적으로 기여할 수 있도록 노력하겠다”고 말했다.

조현의 기자 honey@asiae.co.kr