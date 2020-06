[아시아경제 최대열 기자] 동아제약은 문화예술봉사단메리를 후원하는 업무협약을 맺었다. 문화예술봉사단메리는 2015년 설립된 비영리 사단법인 문화예술단체로 청소년ㆍ대학생이 중심이 돼 시민을 위한 오케스트라나 합창공연을 해왔다. 한국메세나협회와 함께 지역사회와 연계한 문화예술 공연을 기획하기도 한다. 이번 협약에 따라 이 단체가 진행하는 문화봉사 공연, 자선연주회 운영비용과 박카스ㆍ가그린 등 회사 제품을 지원키로 했다. 9일 동아제약 본사에서 열린 협약식에는 최호진 동아제약 사장과 박주영 문화예술봉사단메리 이사장, 이충관 한국메세나협회 사무처장 등이 왔다.

최대열 기자 dychoi@asiae.co.kr