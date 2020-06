동원F&B, 중남미 4개국 원두로 만든 ‘커핑로드 아메리카노’ 페트 2종 출시

[아시아경제 최신혜 기자] 동원F&B가 중남미 4개국 원두로 만든 페트 커피 ‘커핑로드 아메리카노’ 2종을 출시했다고 10일 밝혔다.

커핑로드 아메리카노 2종은 부드럽고 고소한 풍미의 ‘블랙 아메리카노’와 달콤한 끝맛이 있는 ‘스윗 아메리카노’다. 브라질, 콜롬비아, 온두라스, 과테말라의 4가지 원두가 최적의 비율로 담긴 콰트로 커피 추출액으로 만들어 중남미 커피 특유의 맛과 부드러운 풍미가 있는 제품이다. 특히 원두의 맛과 향을 그대로 살려주는 미디엄 로스팅 방식으로 원두를 볶아 풍부한 향을 느낄 수 있다. 기존의 커핑로드 컵커피보다 50㎖가 늘어난 350㎖로 넉넉하게 즐길 수 있으며, 페트에 담겨 휴대하며 마시기 좋다.

동원F&B는 2015년 ‘덴마크 커핑로드’ 컵커피를 출시하고 RTD(레디투드링크) 커피 시장에 진출했다. ‘제대로 만든 커피’라는 콘셉트로 에티오피아, 인도네시아, 인도 등 세계 각국의 프리미엄 컵커피 5종을 운영하고 있다. 동원F&B는 이번 신제품 2종을 통해 컵커피에 이어 페트 커피까지 선보이며, RTD 커피 시장 경쟁력 강화에 나섰다.

커핑로드 아메리카노 2종의 가격은 2200원이다.

최신혜 기자 ssin@asiae.co.kr