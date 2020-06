CGV 관람권·스타벅스 아메리카노…금호타이어, 카카오톡 채널 추가 이벤트

[아시아경제 성기호 기자] 금호타이어가 고객과의 적극적인 소통을 위해 카카오톡 채널 신규 추가 인증 이벤트를 실시하고 경품을 증정한다고 10일 밝혔다.

‘금호타이어’ 카카오톡 채널은 카카오톡 상단 검색창에서 ‘금호타이어(@kumhotire)’ 검색 후 신규 채널로 추가 하면 금호타이어 유튜브 ‘엑스타TV’ 및 공식 페이스북 등을 통해 발행하는 컨텐츠 및 이벤트·프로모션 정보를 받아 볼 수 있다.

금호타이어 관계자는 “금호타이어는 지난해 11월에는 ‘금호타이어 트럭&버스’ 채널을 추가 오픈해 국내 상용차 고객과도 활발한 소통을 이어나가고 있다.”며 “카카오톡 채널 이외에도 유튜브, 페이스북 등 다양한 소셜미디어를 통해 금호타이어와 관련된 다양한 소식과 유익한 정보들을 전해주기 위해 노력하고 있다”고 말했다.

금호타이어는 이달 21일까지 ‘금호타이어’ 카카오톡 채널을 신규 추가하고 금호타이어 페이스북 이벤트 게시글에 인증 캡처화면을 첨부해 댓글로 응모하는 고객을 대상으로 추첨을 통해 CGV 영화 관람권과 스타벅스 아메리카노 쿠폰 등을 제공할 예정이다. 자세한 사항은 금호타이어 공식 페이스북을 통해 확인할 수 있다.

성기호 기자 kihoyeyo@asiae.co.kr