창원 성산 반도유보라 아이비파크, 전주택 1순위 청약 마감…평균 12.52대 1

[아시아경제 최동현 기자] 반도건설이 시공하는 '창원 성산 반도유보라 아이비파크' 전 주택형이 1순위 청약에서 마감됐다.

9일 한국감정원 청약홈에 따르면 이날 진행한 창원 성산 반도유보라 아이비파크 1순위 청약접수 결과 439가구 모집(특별공급 226가구 제외)에 총 5495건이 접수돼 평균 12.52대 1의 경쟁률을 기록했다.

최고 경쟁률(23.05대 1)은 86㎡(이하 전용면적) 펜트하우스(해당지역)에서 나왔다. ▲64㎡A 13.98대 1 ▲64㎡ B 6.86대 1 ▲78㎡ 12.1대 1 등 전 주택형이 모집 가구수를 채웠다.

김종환 분양소장은 "단지가 들어서는 성산구는 창원의 강남구로 교통, 교육, 생활, 문화 등의 모든 생활인프라를 누릴 수 있는 입지로 실수요자, 투자자 모두가 주목하는 곳"이라면서 "비음산 자락에 위치한 숲세권 에 유보라만의 혁신적인 스마트 시스템 및 커뮤니티시설 등 특화상품에 수요자들의 관심이 뜨거운 만큼 계약에서도 좋은 결과가 예상된다"고 전했다.

당첨자 발표는 오는 16일, 계약은 29일부터 7월1일까지 견본주택(경남 창원시 성산구 중앙동 101-40)에서 진행한다. 입주는 2022년 3월 예정이다.

이 단지는 반도건설 ‘유보라’ 브랜드의 창원지역 첫 진출 사업이다. 창원시 성산구 사파지구 공1블럭에 들어서며 지하 3층~지상 15층, 17개동, 55~86㎡, 1045가구를 짓는 대단지 프로젝트다.

