[아시아경제 최동현 기자] 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 확산 여파로 독일의 지난 4월 수출과 수입이 큰 폭으로 감소했다.

9일 독일 연방통계청에 따르면 독일 4월 수출은 전월 대비 계절조정치로 24.0% 감소했고 수입은 16.5% 줄었다. 수출과 수입 모두 관련 통계를 집계하기 시작한 1990년 이후 최대 낙폭이다. 이는 독일산업협회(BDI)가 전망한 수출 15% 감소, 수입 12% 감소보다 더 부진한 수치다.

4월 무역수지는 32억유로 흑자로 집계됐다. 전날 발표된 4월 산업생산은 전월 대비 계절조정치로 17.9% 감소했다.

독일 정부는 코로나19 사태 장기화로 경제 침체가 지속되고 있고 공공생활 통제조치가 완화된 이후 회복 속도가 더디자 최근 1300억유로 규모의 추가 부양책을 내놓았다. 독일 정부는 올해 경제가 6.3% 역성장할 것으로 전망했다.

최동현 기자 nell@asiae.co.kr