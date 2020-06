곽도원, 영화 '소방관' 스태프 폭행? "언쟁만 오갔을 뿐"

[아시아경제 허미담 기자] 배우 곽도원이 영화 스태프를 폭행했다는 의혹에 휩싸인 가운데, 소속사 측은 "언쟁이 오갔을 뿐 폭행은 없었다"고 해명했다.

곽도원의 소속사 마다엔터테인먼트 측은 9일 한 매체를 통해 "영화 '소방관'(감독 곽경택) 촬영 후 가진 회식 자리에서 곽도원이 스태프 한 명과 영화에 대한 이야기를 나누던 중 의견 차이로 고성이 오갔다"고 말했다. 이어 "논쟁이 있었을 뿐 폭행은 전혀 사실이 아니다"라고 덧붙였다.

앞서 이날 한 매체는 곽도원이 영화 '소방관' 화식 도중 한 영화 관계자를 폭행했다고 전했다. 보도에 따르면 해당 회식은 영화 '소방관'의 촬영지인 울산에 위치한 모 식당에서 진행됐으며, 출연 배우와 스태프 대부분이 참석한 자리였다.

한편 '소방관'은 2001년 홍제동 화재 사건 실화를 그린 휴먼극이다. 누구보다 용감한 소방관들의 이야기를 다룬 작품으로 곽도원을 비롯해 유재명, 주원, 이유영, 김민재 등이 주연을 맡았다.

