주한미군 제19지원사령관 취임한 앨런 준장 "즉시 출전 태세 지원"

9일 대구 캠프워커 연병장에서 제19지원司 사령관 이·취임식

[아시아경제 영남취재본부 박동욱 기자] 주한미군 제19지원사령부는 9일 오전 대구 캠프워커 캘리연병장에서 사령관 이·취임식을 열었다.

이날 행사에는 한국군 제2작전사령부 참모장 신상균 소장을 비롯한 군 관계자뿐만 아니라 권영진 대구시장, 배지숙 대구시의회 의장, 강은희 대구시교육감, 이재하 대구상공회의소 회장 등 지역의 정관계 인사들이 대거 참석했다.

이날 취임사에서 스티븐 앨런(Steven L. Allen) 준장은 "미8군의 즉시 출전 태세를 지원할 것이며 승리는 19지원사에서부터 시작될 것"이라고 강한 의욕을 보였다. 취임 직전 육군지원사령부 부사령관으로 근무한 그는 아이티 민주주의 수호작전, 아프가니스탄 항구적 자유작전, 이라트 자유작전 등에 참여한 작전통이다.

주한미군 병참부장으로 보직을 변경한 마크 시멀리(Mark T. Simerly) 준장은 이임사에서 "제2의 고향인 대구에서 많은 분들과 함께 지내 감사했고, 배우고 성장할 수 있었다"면서 "한반도 전역에 걸쳐 있는 제19지원사령부는 항시 준비태세가 완료돼 있다. 장병들의 헌신과 노력에 감사한다"고 했다.

이날 주한미군 제19지원사령부는 행사에서 신종 코로나바이러스감염증(코로나19)의 위험을 예방하기 위한 조치로서, 병사들의 열병을 예하부대 깃발로 대체하는 등 방역에 최대한 심혈을 기울이는 모습을 보였다.

