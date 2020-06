퍼스텍, 불성실 공시법인 지정예고

[아시아경제 오현길 기자] 퍼스텍 퍼스텍 010820 | 코스피 증권정보 현재가 2,335 전일대비 50 등락률 +2.19% 거래량 9,247,046 전일가 2,285 2020.06.09 15:30 장마감 close 은 공시불이행으로 불성실 공시법인 지정예고됐다고 9일 공시했다.

오현길 기자 ohk0414@asiae.co.kr