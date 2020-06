하태경 사과 촉구에 아랑곳 않는 민경욱…"부정선거 국민투쟁본부 결성"

[아시아경제 허미담 기자] 21대 총선 사전선거 조작 의혹을 연일 제기해온 민경욱 전 의원이 9일 "4·15 부정선거 국민투쟁본부가 결성됐고 제가 상임대표로 선출됐다"고 밝혔다.

민 전 의원은 이날 오후 자신의 페이스북에 올린 글에서 "어제 오후 서울 을지로에서 대한민국수호 자유우파 애국 단체장 100여 명이 전국 각지에서 참석한 가운데 비상회의가 열렸다"며 이같이 말했다.

그는 "앞으로 대한민국 헌정사상 최대 규모의 범죄였던 4·15 부정 불법선거의 진상을 규명하고 그 주동자를 처벌하는데 저의 온 힘을 다해 싸워나가겠다"면서 "애국 동지들의 뜨거운 성원과 동참을 부탁드린다"고 했다.

앞서 전날(8일) 하태경 미래통합당 의원은 자신의 페이스북에 글을 올려 민 전 의원의 사과를 요구했다.

하 의원은 "민 전 의원이 제 폭로가 있은 지 일주일 지나도록 아무런 반성도 없다. 통합당도 제 의견을 수용하고 민 전 의원 괴담과 분명히 선을 그었다"며 "통합당 혁신에 민 전 의원 괴담이 얼마나 장애물이 되는지 자각하셔야 된다"고 강조했다.

이어 "오늘까지만 기다리겠다. 그래도 사과하지 않으면 민 의원 측 괴담이 얼마나 악의적으로 조작된 것인지, 그래서 사법처리 대상이 될 수도 있다는 추가 증거를 공개할 것"이라고 경고했다.

그러면서 그는 "마지막 경고다. '괴담꾼' 지만원 같은 운명을 겪고 싶지 않다면 진심으로 본인의 괴담에 대해 사과하라"고 요구했다.

한편 사전투표 조작 의혹은 이번 총선 직후 일부 극우 유튜브 채널을 중심으로 제기됐다. 민 의원 또한 의혹에 동조하며 최근 중국인 해커 개입설 등을 주장하고 있다.

