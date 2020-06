[아시아경제 영남취재본부 강우권 기자] 경남 김해시 진례면행정복지센터는 불법 경작이 횡행하던 하천부지에 보리밭을 조성해 보리 1.5t을 수확했다고 9일 밝혔다.

진례면행정복지센터는 수확한 보리를 판매한 수익금은 지역 내 어려운 이웃돕기 성금으로 사용한다. 진례면 중심을 관통해 흐르는 화포천 상류 하천부지는 오랜 기간 불법 경작이 이뤄지며 각종 농자재 쓰레기로 몸살을 앓았다.

김인수 진례면장은 "불법 경작지를 주민을 위한 친수공간으로 바꿔 결실을 보았다"라며 "주민 친수공간 조성과 이웃을 도울 수 있는 수익 창출이라는 일거양득의 효과를 거뒀다"라고 말했다.

영남취재본부 강우권 기자 kwg1050@asiae.co.kr