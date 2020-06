가봉 해상서 해적에 피랍됐던 국민 1명 37일만에 석방…외교부 "건강상태 양호"

외교부 "항공편 마련되는 대로 귀국 예정"

[아시아경제 임철영 기자] 외교부가 지난 5월3일 아프리카 가봉 인근 해상에서 해적 세력에 의해 피랍됐던 우리 국민 1명(50대, 남)이 피랍 37일째인 현지 시간 8일 저녁 나이지리아 남부지역에서 무사 석방됐다고 9일 밝혔다.

우리 국민 1명을 포함해 세네갈인과 인도네시아인 5명 등 총 6명 태운 피랍 선박은 프랑스인 선주의 세네갈 선적 소속으로 지난달 3일 가봉 인근 해상에서 해적에 의해 피랍됐다.

석방된 우리 국민은 대체로 건강이 양호한 상태로 주나이지리아 대사관이 마련한 안전 장소에서 보호를 받고 있다. 본인의 의사에 따라 항공편이 마련되는 대로 한국으로 귀국할 예정이다.

외교부 당국자는 "정부는 피랍 우리 국민의 가족과도 수시로 상황을 공유해 왔고, 석방 직후 우리국민이 가족과 통화 할 수 있도록 주선했다"면서 "우리 국민의 귀국까지 필요한 제반 영사 조력을 제공해 나갈 예정"이라고 설명했다.

세네갈·인도네시아 국적 동료 선원 5명도 함께 석방됐다. 이들은 한국 대사관이 동인들을 나이지리아 주재 세네갈·인도네시아 대사관측에 안전하게 인계했다.

앞서 정부는 이번 피랍사건 인지 후 외교부 본부 및 현지공관(주가봉대사관, 주나이지리아대사관, 주프랑스대사관)에 재외국민보호대책본부와 현장대책반을 각각 설치해 24시간 대응체제를 가동했다.

외교부 당국자는 "우리국민 안전 최우선 원칙과 납치세력과의 직접 협상 불가 원칙을 철저히 견지하는 가운데, 본부-공관-관계부처간 긴밀한 공조 체제를 유지하면서, 납치 세력과 석방교섭을 진행한 선사측과 긴밀한 소통을 유지했다"면서 "이번 피랍사고 관계국가인 가봉, 나이지리아, 프랑스 정부 등과 수시로 정보를 공유하고 협의해 왔다"고 설명했다.

