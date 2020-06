[아시아경제 문채석 기자]한국동서발전은 9일 울산 본사에서 주주총회를 열고 신임 안전기술본부장에 이승현 전 기획본부장을, 신임 사업본부장에 조상기 전 발전기술개발원장을 각각 선임했다고 밝혔다.

이 본부장은 서울 장훈고, 경희대 기계공학과, 헬싱키대학원(경영학 석사)을 졸업했다. 동서발전에선 발전처장, 기획본부장 등을 역임했다.

조 본부장은 전북 전주고, 서울대 농업기계학과, 헬싱키대학원(경영학 석사)을 졸업하고 동서발전 일산화력본부장, 발전기술개발원장 등을 지냈다.

