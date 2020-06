인천 초·중학교 확진자 1명씩 나와…등교 수업일 조정 520개교

등교일 조정 학교 98% 수도권 집중

외조모로부터 감염 확인

"학교 내 감염으로 확진 없다"

[아시아경제 이현주 기자] 전 학년이 등교를 시작한 지 하루가 지난 9일 전국 7개 시·도 520개 학교가 등교 수업일을 조정했다.

교육부는 오전 10시 기준으로 등교를 조정한 유치원 및 초·중·고, 특수학교가 전날 517개교에서 3개교가 늘었다고 밝혔다. 서울 6개교가 등교를 재개했고 충남, 인천, 경남 총 9개교가 등교일을 조정했다.

이날 오전 1시 인천지역 초등학교와 중학교에서 각 1명씩 추가로 확진 판정을 받았다. 박백범 교육부 차관은 "외조모인 확진자와 접촉을 통해 감염된 것으로 파악했다"며 "해당 학교는 즉시 원격수업으로 전환했으며 관련자 699명 전원에 대한 선별검사를 실시하고 있다"고 말했다. 박 차관은 "현재까지 학교 내 감염에 의한 확진 사례는 1건도 없다"고 덧붙였다.

교육부는 시·도교육청과 함께 예산을 지원해 4만여명 인력 지원 계획을 수립했다. 방과후학교 강사, 자원봉사자 등이 학생들이 등하교를 할 때 발열체크를 하거나, 학생 간 거리 유지, 급식 지원 및 분반 운영 등 활동을 진행 중이다. 인원은 추가로 더 배치될 예정이다.

