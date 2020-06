공군 ‘원스타’로부터 “땡큐” 인사받은 ‘대선소주’

대선주조 조우현 대표, 제5공중기동비행단장 감사패 받아

매년 공군 위문품 선물 … 코로나 방역용 알코올 주정도 기부

[아시아경제 영남취재본부 김용우 기자] 공군이 향토 주류제조 회사에 감사의 뜻을 전한 까닭은?

부산지역 주류제조 업체인 대선주조가 9일 공군으로부터 감사패를 받았다. 해마다 잊지 않고 공군 장병들에게 위문품을 선물해왔고, 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 예방에 쓰이는 방역용 알코올 주조원료 1t도 기부키로 하자 공군은 고마운 마음을 전하고 싶었던 것이다.

이날 오전 10시 30분 대선주조 조우현 대표는 부산 강서구에 위치한 제5공중기동비행단에 ‘호출’받고 단걸음에 찾아갔다. 비행단장의 초대 자리였다. 조 대표는 밝은 얼굴로 단장으로부터 감사패와 덕담을 넘겨받았다.

전달식에는 대선주조 조우현 대표이사와 회사 임직원들, 제5공중기동비행단 유재문 단장을 비롯한 공군 관계자들이 함께해 덕담과 이야기꽃을 피웠다.

대선주조는 지난 2017년부터 해마다 공군 군부대에 후원 물품을 전달하고 국토방위에 힘쓰는 장병들을 격려해왔다. 나라를 지키는 군인들의 노고에 감사의 뜻을 전하고 싶었고 군의 사기도 드높여주고 싶어서다.

대선주조는 이날 코로나19 방역용 알코올 주조원료 1t을 선물했다. 방역용 알코올 주조원료는 주류제조용 주정을 알코올 도수 70도로 희석한 것으로, 코로나19 확산 방지를 위한 방역 소독에 사용된다.

회사는 공군 장병 위문품 기부 말고도 해군 장병에게도 후원 물품을 전달해오고 있다. 지난해 경남 진해에 위치한 해군사관학교를 찾아 해군 순항훈련을 앞둔 사관생도와 장병들에게 위문품과 격려의 마음을 전했다.

조우현 대표는 “국방의 의무를 다하는 장병들에게 지속해서 지원을 이어가겠다”고 말했다.

영남취재본부 김용우 기자 kimpro7777@asiae.co.kr