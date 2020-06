文대통령 "'위기가 불평등 키운다' 공식 반드시 깨겠다"

[아시아경제 손선희 기자] 문재인 대통령은 9일 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 사태에 따른 소득격차 악화를 경계하면서 "'위기가 불평등을 키운다'는 공식을 반드시 깨겠다"며 "상생하지 못한다면 진정한 위기 극복이라고 할 수 없다"고 말했다.

문 대통령은 이날 오전 10시 청와대에서 영상 국무회의를 주재하고 모두발언에서 "오히려 위기를 불평등을 줄이는 기회로 삼겠다'며 "'한국판 뉴딜'의 궁극적인 목표가 여기에 있다"며 이같이 말했다.

문 대통령은 "위기는 가난하고 어려운 분들에게 특히 가혹하다"면서 "예기치 않은 코로나19 사태로 인한 경제 위기 속에서 불평등이 다시 악화되고 있다"고 우려했다. 이어 "임시직, 일용직, 특수고용노동자, 영세 자영업자와 같은 취약계층에 고용 충격이 집중적으로 일어나고 있다"며 "코로나가 격차를 더욱 키우는 엄중한 상황"이라고 덧붙였다.

이를 위해 문 대통령은 "사회안전망은 고용안전망 구축에서부터 시작해야 한다"며 "1차 고용안전망인 고용보험의 혜택을 넓혀 고용보험 사각지대를 빠르게 해소하고, 고용보험 가입 대상을 단계적으로 확대해 나감으로써 지금의 위기를 전 국민 고용보험 시대의 기초를 놓는 계기로 삼아 달라"고 당부했다. 또 "일자리를 잃고 생활고를 겪는 위기 가구가 늘어나고 있다"며 "지자체와 함께 복지 전달 체계를 꼼꼼히 점검해 생계가 어려운 가구에 대한 지원에 빈틈이 없어야 하겠다"고 말했다.

문 대통령은 "정부는 취약계층 55만명에게 일할 기회를 제공하는 긴급일자리 창출에 직접 나서고 있다"며 "궁극적으로는 복지비용 지출을 줄이는 길이 될 것"이라고 기대했다. 특히 국무위원들을 향해 "어려운 40대를 위한 맞춤형 일자리 정책과 함께 지역 상생형 일자리 창출에도 속도를 더해 달라"고 주문했다.

아울러 "어려운 위기를 극복해 나가기 위해서는 사회적 대타협이 절실하다"며 "사회적 대화의 노력이 조속히 결실을 맺어 위기 극복에 힘이 되어 주기를 당부 드린다"고 덧붙였다.

