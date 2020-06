"사진만 찍으면 바로 식단 분석" KT 당뇨병 AI 솔루션 선봬

[아시아경제 구채은 기자] KT가 당뇨병 환자 맞춤형 인공지능(AI) 식단관리 서비스를 선보인다. 식단 사진을 찍으면 앱과 연계 해 칼로리, 영양 분석을 해 혈당을 조절할 수 있도록 돕는 시스템이다. 식단 관리가 중요한 당뇨병 환자 맞춤형 서비스다.

9일 KT는 휴레이포지티브, 원주세브란스기독병원과 손잡고 ‘의료정보기반 당뇨병 관리 서비스 실증을 위한 업무협약(MOU)’을 맺었다고 밝혔다. KT가 선보이는 AI 식단관리 솔루션은 당뇨병 환자의 식단 기록과 관리 지원 시스템이다. KT는 올해 하반기부터 원주세브란스기독병원에 내원하는 당뇨병 환자 대상으로 당뇨병 관리 앱에서 사진 촬영만으로 손쉽게 식사를 기록하고 관리할 수 있는 솔루션을 지원할 예정이다.

당뇨병과 같은 만성질환은 식단 등 지속적인 관리가 중요하나 그동안 환자나 보호자가 일일이 정보를 기록하고 관리하기에 번거로움이 있었다. 이에 KT가 제공하는 AI 식단관리 솔루션은 사진 촬영만으로 음식의 종류, 영양 및 칼로리 분석과 기록이 가능해 환자나 보호자의 번거로움이 줄어들 것으로 기대하고 있다. KT는 AI 식단관리 솔루션을 고도화해 나갈 예정이다. 의료진도 정확하고 손쉽게 환자의 식사와 영양 정보를 확인할 수 있어 환자별 맞춤 관리가 쉬워질 것으로 보인다. 김채희 KT AI/BigData사업본부장(상무)은 “KT의 AI 식단관리 솔루션이 당뇨병으로 고통받는 환자분들에게 조금이나마 도움이 되기 바란다”며, “앞으로도 KT는 고객을 위한 따뜻한 AI 기술을 바탕으로 고객 삶의 변화와 다른 산업의 발전과 혁신에 도움이 되겠다”고 말했다.

