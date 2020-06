韓銀 'BOK 2030' 발표…통화정책 운영체계 개선 등 포함

[아시아경제 김은별 기자] 한국은행이 오는 12일 창립 제70주년을 맞이해 중장기 발전전략 'BOK 2030'을 내놓았다. 통화정책 운영체계 개선, 중앙은행 디지털화폐(CBDC) 개발 및 연구, 새로운 금융·경제이슈 대응 등의 전략이 포함된 'BOK 2030'은 올해 하반기부터 추진된다.

한은은 9일 '국가경제의 안정과 발전을 이끄는 한국은행'을 중장기 비전으로 삼은 'BOK 2030'을 발표했다. ▲정책영역 확대 및 정책수단 확충 ▲조사연구의 질적 고도화 ▲디지털혁신의 적극 추진 ▲단계적 경영인사 혁신 등 4대 전략목표와 이를 구체화하는 16개 전략과제를 담았다.

통화정책과 관련해선 저물가 상황 등을 감안해 물가안정목표제 운영 개선사항 등을 점검할 방침이다. 통화정책 수단 개발과 대안 운영체제 가능성도 점검한다. 최근 저금리 기조가 이어지고 있는 만큼 대안적인 통화정책에 대해서도 연구하겠다는 뜻이다.

CBDC 연구·개발과 디지털 혁신에도 힘을 쏟는다. 한은은 "올해 하반기부터 신설될 디지털혁신실을 중심으로 시급한 디지털 혁신을 추진하고, 인공지능(AI)·머신러닝 등 새로운 연구기법의 적용방안을 심층 연구할 예정"이라고 밝혔다.

조사연구의 질을 높이기 위해 특별연구원 제도 및 조사연구위원회 설치에 필요한 준비작업도 진행한다. 국제무역 질서 변화와 전염병 대유행, 국내외 금융시장 연계성 강화 등의 영향과 대응방안도 연구할 방침이다.

한은은 'BOK 2030'을 뒷받침하기 위한 경영인사 측면에서의 제도 마련과 관련 규정 개정도 추진하겠다고 전했다. 경영담당 부총재보가 실행을 총괄해 세부실행계획을 관리하고, 그 성과를 총재가 직접 점검하기로 했다.

한은 관계자는 "'BOK 2030'을 추진해 직원 각자의 역량과 전문성을 최고 수준으로 이끌어 내 이를 효과적으로 조직역량화함으로써 대내외 금융·경제 환경의 빠른 변화와 디지털 혁신에 보다 능동적이고 신속하게 대처해 나가겠다"고 밝혔다. 또 "조직 및 인사 운용체계, 업무수행 방식, 조직문화 등도 급변하는 환경과 국민적 기대에 부합할 수 있도록 단계적으로 재구축해 나갈 것"이라고 덧붙였다.

아울러 "앞으로도 높아지고 있는 국민의 신뢰와 기대에 적극적으로 부응해 국민경제의 건전한 발전에 지속적으로 기여해 나감으로써 중앙은행의 역할과 책임을 다할 것"이라고 강조했다.

