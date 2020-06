'아이콘택트' 이주빈, 김명준에 "사실 너 피했어…사석에서 일 얘기 금지"

[아시아경제 김연주 인턴기자] '멜로가 체질'에서 호흡을 맞췄던 배우 이주빈과 김명준이 우정을 회복했다.

8일 방송된 채널A 예능 프로그램 '아이콘택트'에서는 이주빈과 김명준이 출연해 서운한 감정을 털어놓는 모습이 그려졌다.

두 사람은 tvN 드라마 '멜로가 체질'에서 연인으로 연기 호흡을 맞춘 바 있다.

이날 김명준은 "예전에는 일주일에 다섯 번 정도 만났는데 요즘은 소원해진 거 같다. (이주빈이) 어느 순간부터 자신을 피하는 느낌이 들었다"며 눈맞춤을 신청한 이유를 밝혔다.

이주빈을 마주한 김명준은 "예전처럼 자주 못 봐서 거의 요즘 따로 만났다. 내가 있으면 네가 그 뒤에 오더라. 무슨 일 있나 해서 묻고 싶었다"고 물었다.

이에 이주빈은 "네가 눈치챘는지 모르겠는데 사실 널 피했다"며 "친하긴 친한데 우리 관계의 얘기를 잘 못 했던 것 같다"고 속마음을 털어놨다.

그러면서 "진짜 좋은 애인데 왜 이러는지 몰랐다"며 "어느 순간부터 숨이 막혔다"고 덧붙였다.

김명준은 "달라진 느낌을 받았다. 우리 모임에 있는 누나한테 물어봤더니 내가 간다고 했을 때 좀 어려워하더라. 이게 무슨 일인가 싶었다"며 "그때 느낌을 받고 집에 갔는데 네가 전화를 안 받더라"고 말했다.

이주빈은 "촬영 때문에 스트레스를 많이 받았는데 친구들과 만날 땐 편하게 얘기하고 싶었다"며 "어느 순간부터 (김명준과) 작품 이야기를 나누게 됐다"고 했다.

그러면서 "너무 좋은 친구인데 왜 스트레스를 받는지 몰랐다"며 "나는 일과 사생활이 확실하게 분리되어야 하는 사람"이라고 서운한 감정을 전했다.

이에 김명준은 "작품 할 때는 작품 얘기만 나눴다"며 "그런 것들이 (이주빈을) 힘들게 했던 것 같다"고 인정했다.

이어 "또 작품에서 보면 어떨까. 자주 볼 기회가 있었으면 좋겠다"고 덧붙였다.

이주빈은 "앞으로 친구들과 보는 사석에서는 일 얘기 금지, 작품 얘기 금지. 사석에서 일 얘기를 하지 않으면 전처럼 편하게 볼 수 있을 것 같다"고 말했다.

