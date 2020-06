전경련중소기업협력센터 "中企 협력사 경영애로 해소 지원"

[아시아경제 이동우 기자] 전경련중소기업협력센터는 신종 코로나바이러스감염증(코로나19)로 힘든 시기를 겪고 있는 대기업 협력사를 위해 이달부터 2020년 1기 경영닥터제를 시작한다고 9일 밝혔다.

경영닥터제는 전경련경영자문위원들이 6개월 동안 협력사 중소기업의 현장을 찾아가 특정 경영애로 해소를 도와주는 대중소기업 동반성장 지원 프로그램 중 하나이다.

이번 1기에는 삼성디스플레이, 삼성전기, 현대케피코, LG이노텍, 포스코케미칼, 한화건설, 두산건설, 효성중공업 등 15개 대기업의 28개 협력사들이 참여한다.

지난해보다 절반가량(작년 19개사) 참여기업 수가 늘었다. 참여 협력사들의 업종으로는 기계·금속분야가 가장 많고 건설과 전기·전자 분야가 뒤를 잇는다. 자문 받기를 희망하는 분야로는 경영전략 수립, 기술·생산·품질관리, 인사·노무관리, 자금·재무, 판로개척 순으로 나타났다.

박철한 전경련중소기업협력센터장은 "코로나19로 경영환경이 어려운 상황에서 중소기업은 위기 극복 플랜과 경영혁신 노력이 뒷받침되지 않으면 어렵다"며 "경영닥터제를 통해 중소기업들이 위기를 극복하고 새로운 기회를 만드는 기반을 다지기를 기대한다"고 말했다.

