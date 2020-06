'1700만명 가입' 토스서 938만원 몰래 결제…탈퇴 불붙나

[아시아경제 김민영 기자] 1700만명 넘는 가입자를 둔 모바일 금융서비스 토스에서 개인정보가 도용돼 1000만원 가까운 돈이 몰래 결제되는 금융사고가 발생했다. 온라인에선 토스 탈퇴 문의가 이어지고 있다.

9일 토스 운영사 비바리퍼블리카에 따르면 지난 3일 토스 애플리케이션(앱)에서 이용자 8명이 자기도 모르는 새 온라인 결제가 이뤄졌다며 회사 측에 신고했다. 피해 금액은 총 938만원이다.

토스 측은 공지를 통해 “이 건은 토스를 통한 정보 유출이 아닌, 도용된 개인정보를 활용한 부정 결제 이슈”라며 “지난 3일 총 3곳의 온라인 가맹점에서 8명의 고객 명의로 부정 결제가 발생했다”고 밝혔다.

토스 설명에 따르면 토스와 제휴한 일부 지급결제(PG) 업체가 5자리 비밀번호(PIN)와 생년월일, 이름이 있으면 결제가 되는 웹 결제 방식을 채택했는데, 이 정보가 유출됐을 가능성이 크다는 것이다.

웹 결제 방식은 실물 거래 기반 가맹점 등 일부 가맹점에 적용됐던 방식으로 사용자의 개인 정보 및 비밀번호를 모두 입력하는 경우 결제가 가능한 구조다. 이 사고 이후 토스는 웹 결제 방식을 앱 결제 방식으로 전환하고 있는 것으로 알려졌다.

피해자들은 보상과는 별개로 이번 사건을 경찰에 신고했다. 현재 서울 노원경찰서에서 이 사건을 수사 중이다.

토스는 “경찰 등 수사기관에 신고하고자 하는 고객분들께 거래 명세서 등 증빙 서류를 발급해 드리고 관련 안내를 드렸다”면서 “회사 차원에서도 추후 수사기관 요청 시 적극적으로 협조할 예정”이라고 했다.

토스의 해명에도 불구하고 온라인에서 토스 탈퇴 움직임이 일고 있다. 재테크 카페나 맘카페, 블로그 등엔 토스 탈퇴와 앱 삭제를 문의하는 글이 계속 올라오고 있다. 네티즌들은 “토스 탈퇴합니다” “아쉽지만 탈퇴” “토스 탈퇴 완료” 등의 댓글을 달았다.

