서울시-CJ그룹, 대학생을 위한 온라인 직무 멘토링 '랜선잡담' 진행

[아시아경제 조인경 기자] 서울시자원봉사센터가 이달 4~5일 CJ그룹 임직원 50여명과 서울동행 및 CJ도너스캠프 대학생 봉사단 약 250여명을 매칭해 직무 경험과 지식을 나누는 온라인 직무 멘토링 '랜선잡(Job)담(Talk)'을 진행했다고 9일 밝혔다.

직무 멘토링은 경영·기획·전략, 유통·물류, 영업, 인사·HR, 광고·홍보, 디자인, 상품개발·MD, 마케팅, 연구개발, IT기획·개발, 콘텐츠기획·제작, 재무·회계, 사회공헌, 법무 등 14가지 직무 분야로 나뉘어, 분야별 프로보노(직무 전문성을 살린 공익활동) 1인과 대학생 3~7인을 온라인 상으로 매칭해 90분씩 총 4회 이뤄졌다.

한 대학생 참가자는 "인터넷으로 찾아보는 직무 정보는 한계가 있지만, 그렇다고 현직자의 목소리를 들을 수는 없어 답답하던 상황에 랜선잡담을 통해 현직자에게 직접 궁금한 점을 해결하고 실제 직무 이야기를 접할 수 있어 굉장히 유익했다"고 말했다.

행사에 참석한 CJ그룹 계열사의 한 임직원 프로보노는 "온라인 직무 멘토링 준비하는 과정에서 내 직무를 객관적으로 돌아보며 정리해 볼 수 있었고, 대학생과 소통하며 세대에 대한 시야를 넓힐 수 있는 의미 있는 시간이었다"고 전했다.

김의욱 서울시자원봉사센터장은 "프로보노와 대학생 모두 장기화된 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 상황 속에서 서로와의 만남으로 새로운 활력을 얻었기를 바란다"며 "향후에도 청년들의 사회 진입을 지원하기 위한 다양한 프로보노 자원봉사 프로그램을 운영할 예정"이라고 했다.

프로보노 매칭데이는 지난해부터 매월 1회 문화예술 직무, IT 직무 등 다양한 직무 분야의 프로보노와 함께 하고 있으며, 올해 역시 코로나19 상황에 따라 온라인 혹은 오프라인으로 월 1회 진행될 계획이다.

