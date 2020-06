"내가 나를 사랑해 주는 것이 건강한 삶" 유이, 인터뷰 공개

[아시아경제 김수완 기자] 배우 유이가 운동복 브랜드와 함께한 스페셜 영상을 통해 자기애의 중요성을 강조했다.

유이는 최근 매거진 싱글즈 공식 유튜브 채널에 공개된 영상에서 요가를 통해 자기관리를 하는 일상을 공개했다.

영상 속 유이는 운동으로 다져진 완벽한 바디라인을 자랑하며 건강한 아름다움을 뽐냈다.

공개된 인터뷰에서 유이는 "어떤 게 건강한 나라고 생각하는가?"라는 강사의 질문에 "그냥 운동 열심히 하고, 건강한 음식 먹고, 체력을 키우는 게 건강한 삶, 건강한 나라고 생각했는데 그게 아닌 것 같다. 내가 나를 사랑해 주는 것이 건강한 삶인 것 같다"라고 답했다.

이어 "'그동안 성장하며 잘 해왔는데 왜 나 자신을 칭찬해 주지 못했을까'라는 생각을 많이 하게 되었다"라면서 "그저 내가 아닌 타인들이 행복했으면 좋겠다는 마음을 오랫동안 가지고 있었다. 하지만 요가를 하면서 내가 나를 다독이고 위로하는 방법을 조금씩 배워가고 있는 것 같다"고 말했다.

