원구성 데드라인 못박은 박병석…"12일까지 상임위 명단 제출하라"

[아시아경제 강나훔 기자] 박병석 국회의장이 여야 원내대표에게 오는 12일까지 상임위원회 명단을 제출할 것을 요구했다. 사실상 원구성 협상의 데드라인을 12일로 못박은 것이다.

한민수 국회 공보수석비서관은 8일 오후 박 의장, 양당 원내대표단 회동 직후 기자들과 만나 "박 의장이 오는 12일 오전까지 상임위 선임 명단을 제출해달라고 양당 원내대표에게 요구했고, 이어 12일 오후 2시에 본회의를 열겠다고 했다"고 전했다.

한 수석은 이어 "(의장은) 양당 원내대표에게 (상임위원 정수) 규칙 개정 관련 회의 가지는 동안에도 상임위원장 배분 관련 합의에 이를 수 있도록 계속 회담해달라고 요구했고, 양당 원내대표도 그러겠다고 흔쾌히 동의했다"고 말했다.

21대 국회 원구성을 놓고 평행선을 달리던 여야는 앞선 회동에서 상임위 여야 정수 문제를 먼저 논의하기로 합의했다. 곧바로 열린 본회의에선 관계 특위 구성건을 의결했다. 핵심 쟁점인 상임위원장 배분을 추가 협상할 시간을 번 셈이다.

여야는 특위를 볼모로 논의가 지연될 것을 우려, 일단 오는 10일 오후 2시 본회의를 열어 '상임위원 정수에 관한 규칙 개정안'을 처리한다는 방침이다.

박 의장과 여야 원내대표는 10일 본회의가 끝나면 다시 만나 협상을 마무리 짓기로 했다.

