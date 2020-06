[아시아경제 호남취재본부 최경필 기자] 본격적인 다시마 생산 철을 맞아 금일읍사무소에서는 다시마 건조 작업 일손돕기에 나섰다. 6월 해양치유 식품으로 선정된 다시마는 식이섬유가 풍부해 장 건강에 도움이 되며, 대장암 발생 위험을 낮춘다.

호남취재본부 최경필 기자 ckp6737@asiae.co.kr