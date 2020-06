신안 대표 수산물 ‘섬 병어축제’ 취소

[아시아경제 호남취재본부 김 기운 기자] 전남 신안군(군수 박우량)은 코로나19 추가 확산 방지를 위해 6월 지도읍에서 개최 예정이던 신안군 대표 수산물인 ‘섬 병어축제’를 취소한다고 8일 밝혔다.

신안 앞바다는 모래와 개흙이 적당히 섞여 해초가 많아 작은 새우나 동물성 플랑크톤을 먹고 자란 병어가 서식하기에 좋아, 신안은 국내 병어 생산량의 60%를 책임지고 있다.

병어는 살이 연하며 맛이 담백하고 비린내가 없어 생선을 잘 먹지 못하는 사람들도 먹기에 좋고, 횟감뿐 아니라 구이, 조림으로도 맛이 으뜸으로 인기가 좋다.

지난해 이틀간 진행된 병어축제는 4000여 명이 방문해 1억 2000여만 원의 판매량을 올렸으나 올해는 축제 취소로 어가 및 지역 식당들에 큰 걱정이 되고 있다.

이에 판로에 어려움이 없도록 관계기관과 팔아주기 운동, 신안군 중개 장터 홍보 등 다양한 판매 대비책을 세울 예정이다.

박우량 신안군수는 “올해는 코로나19의 지역사회 전염 차단을 위해 불가피하게 많은 수산물 축제(간재미, 홍어, 낙지, 강달어, 밴댕이)를 취소하게 됐다”며 “내년에 더 알찬 수산물 축제를 준비할 예정이며, 신안군 청정해역에서 나는 우수 수산물에 많은 관심 부탁드린다”고 말했다.

신안군 관계자는 “최근까지 코로나19가 진정되지 않았다고 판단해, 지역사회 감염 차단으로 군민의 건강과 관광객의 안전을 최우선으로 고려한 조치”라고 밝혔다.

