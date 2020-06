[아시아경제 이관주 기자] HDC현대EP HDC현대EP 089470 | 코스피 증권정보 현재가 4,390 전일대비 25 등락률 +0.57% 거래량 78,148 전일가 4,365 2020.06.08 15:30 장마감 close 는 강창균 대표이사의 사임에 따라 김명호 직무대행을 선임했다고 8일 공시했다.

