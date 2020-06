[아시아경제 이민지 기자] 엠벤처투자 엠벤처투자 019590 | 코스닥 증권정보 현재가 986 전일대비 19 등락률 -1.89% 거래량 1,112,677 전일가 1,005 2020.06.08 15:30 장마감 close 는 8일 운영자금 조달을 위해 46억원 규모로 제 27회차 무기명식 무보증 무담보 사모 전환사채를 발행한다고 공시했다.

전환가액은 1010원이며 전환에 따라 발생할 주식은 주식 총수 대비 7.57% 규모인 455만4455주다.

이민지 기자 ming@asiae.co.kr