속보[아시아경제 허미담 기자] 전세계 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 확진자가 700만명대를 넘겼다. 존스홉킨스대 통계치에 따르면 8일 이 시각 코로나19 확진자는 700만7948명으로 나타났다. 이중 미국이 194만1978명이며, 뒤이어 브라질 69만1758명, 러시아 46만7073명 순이다.

코로나19로 인한 사망자는 세계에서 40만2709명이며, 미국이 가장 많은 11만513명에 달했다. 이어 영국 4만625명, 브라질 3만6455명이다.

