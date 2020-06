[아시아경제 영남취재본부 박동욱 기자] 경상북도지역 낮 기온이 크게 오르면서, 폭염특보 지역이 8곳 더 늘어난 18개 시·군으로 확대됐다.

대구기상청은 8일 오전 11시를 기해 경북 문경·청도·경주·포항·청송·안동·고령·영양과 북동 산지에 폭염주의보를 내렸다. 앞서 대구지역와 함께 의성·예천·상주·김천·성주·칠곡·군위·경산·영천·구미 등 경북 10개 시·군에 폭염주의보가 발령된 상태였다.

무더위는 9일에도 대구·경북의 낮 최고기온이 35도, 10일에는 33도 안팎으로 전망된다.

대구기상청 관계자는 "대부분 지역의 낮 최고기온이 32~35도, 체감온도는 33도 이상 올라 무덥겠다"며 건강관리와 농·축산물 피해에 주의를 당부했다.

