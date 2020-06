정의연 쉼터 소장 사망에 檢수사 차질 우려

경찰, 부검·사망경위 조사 중…주변에 "압수수색으로 힘들다" 압박감 호소

[아시아경제 정동훈 기자] 정의기억연대(정의연)가 운영하는 일본군위안부 피해자들의 생활공간 '평화의우리집(마포 쉼터)' 소장 손모(60)씨가 지난 7일 숨진채 발견되면서 경찰이 부검에 나섰다. 손 소장의 빈소는 8일 오전 서울 신촌 세브란스병원에 마련됐다.

경기 파주경찰서는 손씨의 시신 부검을 국립과학수사연구원에 의뢰해 8일 오전 부검을 진행한다고 밝혔다. 경찰은 손씨의 타살 가능성을 낮게 보고 있지만 정확한 사망 원인 등을 규명하기 위해 부검을 진행하기로 했다. 폐쇄회로(CC)TV를 분석한 결과 손씨는 지난 6일 오전 10시 57분 자택인 파주 시내 아파트로 들어간 뒤 외출하지 않았다. 집 안에 다른 침입 흔적도 없는 것으로 확인됐다. 다만 손씨 자택에서 유서로 추정될 만한 메모 등은 발견되지 않았다. 경찰은 A씨 휴대전화에 대한 디지털포렌식 작업 등을 진행해 사망 경위를 조사한다는 방침이다.

손씨는 지난 6일 밤 자택 화장실에서 숨진 채 발견됐다. 한국정신대문제대책협의회(정의연의 전신) 당시 동료였던 지인은 손씨와 연락이 닿지 않자 소방당국에 신고했고 같은날 오후 10시35분께 출동한 경찰과 소방당국이 출입문을 열고 들어가 화장실에서 숨진 A씨를 발견했다. 유적과 정의연은 부검을 마치는대로 세브란스병원 빈소에서 조문객을 받을 예정이다.

정의연 회계부정 의혹과 관련한 검찰 수사에는 차질이 불가피해 보인다. 이 사건을 수사 중인 서울서부지검은 손씨의 사망 직후 "정의연 고발 등 사건과 관련해 고인을 조사한 사실도 없었고 조사를 위한 출석요구를 한 사실도 없다"고 밝혔지만, 정의연 측에선 손씨가 스스로 목숨을 끊은 이유로 마포 쉼터 압수수색 등 무리한 검찰 수사를 지목했다. 앞서 검찰은 손씨가 소장으로 있던 마포쉼터 등을 포함해 정의연 사무실ㆍ정대협 사무실 주소지인 전쟁과여성인권박물관 등을 압수수색한 바 있다.

숨진 손씨는 지난달 21일 검찰의 쉼터 압수수색 이후 주변에 "압수수색으로 힘들다"는 말을 한 것으로 알려졌다. 이나영 정의연 이사장은 전날 마포 쉼터 앞에서 발표한 부고 성명을 통해 "갑작스러운 검찰 압수수색 이후 자신의 삶이 송두리째 부정당하는 것 같다며 심리적으로 힘든 상황을 호소했다"고 밝혔다. 정의연 이사장을 지낸 윤미향 더불어민주당 의원도 페이스북에 올린 글에서 "기자들이 대문 밖에서 카메라 세워놓고 생중계하며 마치 쉼터가 범죄자 소굴처럼 보도를 해대고, 검찰에서 쉼터로 들이닥쳐 압수수색을 했다"고 말했다. 그러나 검찰은 "흔들림 없이 신속한 진상규명을 위해 더욱 노력하겠다"고 밝혔다.

정동훈 기자 hoon2@asiae.co.kr