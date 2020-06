[아시아경제 유제훈 기자] 에어버스는 지난 1일 아시아·태평양 지역 총괄대표로 아난드 스탠리 전 에어버스 인도 사장을 임명했다고 8일 밝혔다.

아난드 대표는 지난 2018년 에어버스 인도 사장 겸 관리자로 에어버스에 합류했다. 에어버스 근무 전엔 프랫&휘트니, 록히드마틴, 시코르스키 등 민간 항공우주, 방위산업, 전략경영, 인수·합병(M&A) 등 여러 분야에서 관리직을 역임했다.

아난드 대표는 향후 싱가포르에서 에어버스의 아태지역 사업 전략을 주도할 예정이며, 아태지역 전반의 지사 경영도 총괄할 계획이다. 크리스찬 쉬어러 에어버스 최고커머셜책임자(CCO)는 "아난드의 귀중한 경험은 에어버스가 인도시장에서 성장하는데 많은 도움이 됐다"라면서 "어려운 시기에도 고객을 지원하는데 집중하고 아태 지역의 항공우주 분야 사업을 더욱 발전시킬 것으로 믿는다"고 밝혔다.

