"아스트라제네카, 길리어드에 합병 제안…성사시 제약업계 최대 합병될 듯"

[아시아경제 정현진 기자] 영국 제약사 아스트라제네카가 미국 제약사 길리어드사이언스에 인수를 제안한 것으로 전해졌다. 합병이 성사될 경우 이는 제약업계에서 가장 큰 합병이 될 전망이다. 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 사태로 제약사의 중요성이 커진 가운데 코로나19 치료와 백신 분야에서 큰 진전이 있을 것으로 예상된다.

7일(현지시간) 블룸버그통신은 소식통을 인용해 지난달 아스트라제네카가 길리어드 측에 합병을 제안했다고 보도했다. 아직 공식적인 논의는 이뤄지지 않았으며 구체적인 거래 조건도 제시하지 않아 의사를 확인하기 위한 차원으로 보인다. 소식통은 블룸버그에 길리어드가 내부 논의에 들어갔으며 아직 어떠한 결정도 내려지지 않은 상황이라고 말했다.

이에 대해 아스트라제네카 측은 "루머나 추측에 대해서는 언급하지 않겠다"고 블룸버그에 입장을 밝혔다. 길리어드 측은 답변을 거부했다. 소식통은 길리어드 측이 지금 현재로서는 대규모 인수보다는 파트너십이나 소규모 인수에 더 관심을 보이고 있다고 분위기를 전하기도 했다.

두 회사의 합병이 성사되면 관련 업계 사상 최대 거래가 될 것이라고 블룸버그는 전했다. 블룸버그는 "지난해 미국 제약사인 브리스톨마이어스스퀴브(BMS)가 바이오기업 셀진을 740억달러에 인수했던 것을 넘어설 것으로 보인다"고 평가했다. 영국 재약사인 아스트라제네카는 현재 기업가치가 1400억달러에 달하며 길리어드는 지난 5일 주가를 감안하면 기업 가치가 960억달러 수준이다.

이번 합병 제안 소식은 코로나19로 제약사들이 치료제와 백신 개발에 집중하고 있는 가운데 나와 더욱 관심을 끌고 있다. 아스트라제네카는 영국 옥스퍼드대와 공동으로 코로나19 백신을 개발하고 있으며, 올해 9월 백신 공급을 목표로 하고 있다. 길리어드는 미국에서 코로나19 치료제로 미국 식품의약국(FDA)의 긴급 승인을 받은 렘데시비르 개발사이자 신종인플루엔자 치료제 '타미플루'를 개발한 업체다. 최근 1년간 아스트라제네카 주가는 41%, 길리어드 주가는 19% 오른 상태다.

영국 제약사 컨설팅업체 노바섹타의 존 룬트리 매니징 파트너는 팬데믹(세계적 대유행)이 아스트라제네카에 항바이러스제의 새로운 기회를 제공했을 수 있다면서 "아마도 아스트라제네카가 이전에 비해 항바이러스제가 더 중요한 영역이 될 것이라는 믿음을 갖게 되었으며 이 분야의 확실한 리더 하나를 포섭하는 것이 미래 성장을 위한 발판을 마련하는 것이라고 보는 것"이라고 말했다.

정현진 기자 jhj48@asiae.co.kr