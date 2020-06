영등포구민 90% “코로나 대응 잘한다”… 행정만족도 80%

19세 이상 구민 500명 대상 구민 만족도 조사 결과 79.8% 영등포 행정 ‘잘한다’ 평가...영등포역 노점상 정비 가장 만족… 구민 의견 귀 기울여 50년 숙원 해결한 성과... 교육·안심 분야 높은 만족도… 코로나19 대응 90.3% 잘한다고 평가

[아시아경제 박종일 기자] 영등포구(구청장 채현일)가 민선 7기 전환점을 맞이해 구민 만족도 조사를 실시한 결과 구민 10명 중 8명이 ‘만족한다’(79.8%)라고 답했다.

이는 지난해 6월 시행했던 조사보다 22.6%p 상승한 수치로 괄목할 만한 수직 상승세를 이뤘다.

이번 구민 만족도 조사는 민선 7기 3년 차를 맞아 지난 2년간 구정을 평가받고, 구민 의견을 적극 수렴해 앞으로의 구정에 반영하고자 실시했다.

이는 만 19세 이상 구민 500명을 대상으로 지난 5월11일부터 30일까지 전화 면접을 통해 이뤄졌으며, 거주지 및 성별 등을 적절히 안배했다.

우선 ‘민선 7기 영등포구 행정에 얼마나 만족하는가?’라는 질문에 79.8%가 ‘만족’한다고 답했으며, 이는 지난해 대비 22.6%p 상승한 수치다.

그 이유는 ▲성과가 나타나고 있기 때문에(39.4%) ▲구민과 소통에 힘써서(25.3%) ▲새롭고 참신한 정책이 늘어나서(21.4%) 등 순으로 집계됐다.

이어서 구정 5대 목표인 ‘교육, 경제, 안심, 복지, 민주’에서 분야별 만족도는 평균 85.08%로 나타났다. 특히 교육(88.7%) 및 안심(86%) 분야에 많은 공감을 했다.

구는 학교 통학로에 ▲차 없는 거리 조성 ▲컬러 보행로 설치 ▲LED 바닥 신호등 설치 등으로 학부모와 학생이 안심하는 환경을 조성, 지난해 9월에는 전국 최초 지역 내 모든 초·중·고교 통학로를 금연거리로 지정했다.

이와 함께 모든 동에 마을 도서관을 조성하고 옛 MBC부지에 대형 도서관, 신길 문화체육 도서관 건립을 추진해 독서를 통한 교육의 질 제고에 최선을 다하고 있다.

다음으로 민선 7기에서 구민들이 가장 만족한 사업은 영등포역 앞 노점상 정비(71.5%, 복수응답)로 나타났다. 이는 구민 1000여 명이 공감한 지역의 50년 숙원으로 70여 개의 불법 노점상이 사라지고 거리 가게로 탈바꿈하며 탁트인 보행로를 선사했다.

이어서 쪽방촌 및 집창촌 정비 추진(38.4%), 영등포 로터리 고가 철거 추진(36.8%) 등 순으로 나타났다.

구의 코로나19 대응 만족도는 90.3%으로 무려 10명 중 9명이 만족한다고 답변했다. 구민들은 확진자 동선 등 안전 문자 발송(32.6%)에 가장 만족, 이어서 취약계층 마스크 포함 예방 키트 지원(22.6%), 확진자 발생 및 동선 빠른 공개(21.1%) 등 순으로 만족했다고 응답했다.

구민의 의견을 수렴한 이번 조사 결과는 민선 7기 3년 차 구정 운영에 적극 반영해 구민 만족도를 높이는 데 총력을 기울일 예정이다.

채현일 영등포구청장은 “구민의 목소리에 귀 기울이고 정책에 반영한 결과 많은 구민들께서 만족해 주신 것 같아 감사하다”며 “앞으로도 구민의 삶의 질을 높이는 탁 트인 영등포를 조성하기 위해 더욱 노력하겠다”고 말했다.

