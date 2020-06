동대문구, 식품안전 및 위생평가 서울시 최우수구 선정

[아시아경제 박종일 기자] 동대문구(구청장 유덕열)는 ‘2019년도 식품안전 및 위생평가’에서 서울시 평가 최우수구, 전국 226개 기초자치단체 평가 우수구로 선정되는 영예를 안았다고 밝혔다.

서울시 및 식품의약품안전처는 식품안전관리 인프라, 위생업소 지도점검, 민원처리, 식중독 관리, 원산지 관리, 행정서비스 등 식품위생 관리 전반에 걸친 지표를 기준으로 226개 전국 기초자치단체 및 서울시 25개 구를 평가했다.

동대문구는 일반음식점 및 집단급식소에서 나트륨 저감 사업을 꾸준히 추진하고 싱겁게 먹기 실천 음식점을 180개 지정하는 것은 물론 식중독 예방 관련 현장지도 및 교육 등 식품위생 관리에 높은 실적을 올리고, 유해업소인 찻집 단속을 지속적으로 추진해 높은 평가를 받았다.

구는 인센티브 사업비 3200만 원을 코로나19 예방을 위한 홍보 및 식중독 예방 관리 등에 사용, 구민이 체감할 수 있는 음식문화 수준을 향상시킬 계획이다.

유덕열 동대문구청장은 “이번 수상에 자만하지 않고 1300여 명의 직원과 함께 코로나19의 조속한 종식 및 건강하고 안전한 먹거리 문화의 정착을 위해 최선을 다해 노력하겠다”고 밝혔다.

