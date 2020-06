'화양연화' 이보영, 박시연에 "바르고 정당한 방법으로 싸울 거다"

[아시아경제 강혜수 객원기자] 7일 오후 방송된 tvN '화양연화-삶이 꽃이 되는 순간'에서는 이보영이 박시연에게 선전포고하는 장면이 전파를 탔다.

앞서 장서경(박시연)은 윤지수(이보영)가 한재현이 묵고 있는 호텔로 갔다는 보고를 듣고 분노한다. 이어 한재현(유지태)의 호텔로 찾아가 방을 뒤지던 장서경은 어리둥절해하는 한재현에게 "어디로 빼돌렸냐"고 묻는다. 한재현이 "무슨 말이냐"고 하자, 장서경은 "자기가 차라리 사라져 버렸으면 좋겠다"고 내뱉는다.

호텔 로비에서 윤지수와 만난 장서경은 "고고한 척 하더니 낚시질이나 하고 당신도 별수 없네"라고 한다. 그러자 윤지수는 "그래야 당신이 상처받을 테니까"라고 답해준다. 윤지수는 "나 혼자 받는거라면 괜찮겠지만 뭐든 상관 없다. 내가 자초한 일이고 내가 책임질 일이니까. 하지만 다른 사람들한테까지 피해주는 건 참지 않을거다"라고 못박는다.

장서경이 "안참으면"이라고 묻자, 윤지수는 "힘껏 싸울거다. 바르고 정당한 방법으로"라고 말한다. "지금 여기 와있는게 바른거냐"고 장서경이 지적하자, 윤지수는 "오늘 당신이 상상하는 일 같은 건, 하지 않는다. 그게 내 방법이다"고 담담하게 답한다.

tvN 드라마 '화양연화-삶이 꽃이 되는 순간'은 매주 토일 오후 9시에 방송된다.

