[아시아경제 강혜수 기자] 혼성그룹 싹3 멤버 린다G, 이효리가 제주도에서의 평화로운 일상을 공개했다.

7일 이효리는 자신의 SNS에 'sunny jeju'라는 글과 함께 사진을 한 장 공개했다. 사진 속 이효리는 하얀 티셔츠와 반바지를 입은 채 해변가에 앉아 망중한을 즐기고 있는 모습이다. 모래 사장에 맨발인 모습이 자유로운 이효리의 제주 일상을 한 눈에 보여줬다.

특히 이효리는 최근 '놀면 뭐하니'에서 유재석, 비와 함께 혼성그룹을 결성하면서 "정체성에 혼란이 온다"고 털어놓은 바 있다. 이에 유재석은 "서울 이효리가 진짜고 제주도가 부캐 아니냐"고 지적하기도 했다.

그런만큼 싹3 멤버 린다G와는 전혀 다른 제주도댁 이효리의 모습이 누리꾼들의 시선을 끌고 있다.

