통영 해상서 다이버 구조 중 실종된 해양경찰관 숨진 채 발견

[아시아경제 박혜숙 기자] 통영 해상 동굴에 고립된 다이버 구조 활동을 벌이다가 실종된 해양 경찰관이 7일 숨진 채 발견됐다.

통영해양경찰서는 정모(34) 순경이 이날 오전 10시 40분께 통영시 한산면 홍도 인근 동굴 입구 부근 바닷속에서 숨져 있는 것을 발견했다고 밝혔다.

경비함정 15척, 구조인력 13명 등을 동원해 수색에 나선 해경은 동굴 입구 부근 수중 약 12m 지점에서 정 순경을 발견해 시신을 인양했다.

정 순경은 동굴에 고립된 다이버 2명을 구조하기 위해 전날 오후 4시 22분께 가장 먼저 투입돼 구조 로프를 설치한 뒤 높은 파고로 탈출하지 못했다.

그는 동굴 안에서 파도가 잠잠해지기를 기다리다 심한 탈수 증세를 보였으며 7일 오전 1시께 너울성 파도에 실종된 것으로 추정된다.

한편 최초 고립된 다이버 A(41·남)씨와 B(31·여)씨, 구조에 투입된 해양 경찰관 2명은 고립 신고 11시간여 만인 이날 오전 1시 51분께 구조됐으며 생명에는 별다른 지장은 없는 것으로 전해졌다.

박혜숙 기자 hsp0664@asiae.co.kr