[아시아경제 이기민 기자] 롯데월드가 7일 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 확진자 방문으로 인해 영업을 종료했다.

롯데월드는 이날 홈페이지에 '롯데월드 어드벤처 금일 영업종료 안내'라는 글을 통해 "질병관리본부에서 코로나19 확진자가 방문했음을 확인했다"고 공지했다.

이어 "롯데월드는 손님과 직원의 안전을 위한 조치로 영업을 종료하기로 결정했다"면서 "손님 여러분의 많은 양해를 부탁한다"고 밝혔다.

롯데월드는 이날 오후 1시30분부터 안내방송을 한 후 영업을 조기 종료한 것으로 알려졌다.

