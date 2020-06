울산 중구 ‘공항 고도제한 완화’ 끝까지 간다

구민소통협의회, 지자체 연대, 조례 제정 … 주민 재산권 침해 심해 “좀 풀어달라”

[아시아경제 영남취재본부 김용우 기자] 울산공항 주변 지역 건축물의 고도제한을 완화해달라는 목소리가 커지고 있다.

울산 중구는 주민들의 재산권을 보호하기 위해 추진 중인 ‘공항 고도제한 완화’와 관련한 기관·단체장 회의를 가졌다.

중구는 지난 4일 오후 6시 청사 2층 중구컨벤션에서 박태완 중구청장과 지역 자생단체장, 기관장 등으로 구성된 구민소통협의회 회원 50여명이 참석한 가운데 ‘구민소통협의회 2분기 회의’를 열었다.

이날 회의에서 민선 7기 주요 공약 가운데 하나인 ‘공항 고도제한 완화’의 필요성과 추진사항, 이후 추진계획 등이 논의됐다.

참석자들은 고도제한 완화 시기, 고도제한 완화 시 해당 지역의 안정상의 문제, 국제공항이 아닌 울산공항이 규제대상인 이유, 고도제한 완화를 위해 함께 연대하는 지역 등 다양한 궁금증을 쏟아냈다.

중구는 일률적인 고도제한을 합리적인 수준으로 완화해서 주민들의 재산권을 회복하고, 지역 경제 활성화를 꾀한다는 방침을 재차 밝혔다.

앞서 중구는 2018년 서울 강서구를 방문해 고도제한 완화 추진업무에 대한 벤치마킹을 벌였다. 두 지자체의 협력을 강화하기로 하고 울산공항 주변 고도제한 완화를 국토교통부에 건의했었다.

지난해에는 공항 주변 고도제한 완화 관련 지원 조례를 제정했으며, ‘중구 공항 고도제한 완화 추진위원회’를 구성했다.

올해부터 2021년까지 학성, 반구1·2, 복사1·2, 성안, 병영1·2, 약사동 등 9개 동을 대상으로 한 공항 고도제한 완화 연구용역을 시행해 합리적인 완화 방안을 마련키로 했다. 또한 추진위 개최와 고도제한 완화의 조속한 추진을 위한 대정부 건의 등도 적극적으로 할 계획이다.

박태완 울산 중구청장은 “우리나라가 ICAO 회원국인 만큼 울산공항도 고도제한 대상인 상태”라며 “현재 김포공항 주변 도시들이 고도제한 완화를 추진해 일부 성과를 거두고 있고, 울산에서는 중구와 함께 북구도 고도제한을 위해 노력하고 있다”고 말했다.

이어 “고도제한이 완화돼도 현재의 기술력으로 사고발생 가능성이 낮은 만큼, 2024년 개최되는 ICAO 총회까지 고도제한 완화를 위한 준비를 완료할 것”이라고 덧붙였다.

영남취재본부 김용우 기자 kimpro7777@asiae.co.kr