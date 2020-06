올해 첫 운영 '지방세·국세 합동 신고센터'에 경기도민 40만명 찾아

[아시아경제(수원)=이영규 기자] 경기도가 올해 첫 운영한 '지방세ㆍ국세합동 신고센터'에 40만명이 방문한 것으로 나타났다.

경기도는 지난 한 달간 '지방세ㆍ국세합동 신고센터'에 39만9325명이 방문해 국세인 종합소득세와 지방소득세를 한꺼번에 신고했다고 7일 밝혔다.

그동안 개인지방소득세는 국세의 부가세 방식으로 5월 종합소득분 신고 기간에 세무서에서 소득세와 함께 신고를 해왔다.

그러나 지역에 맞는 공제ㆍ감면으로 지방분권을 강화하기 위해 올해부터는 지자체가 직접 신고받아 관리하도록 세제가 개편됐다.

이에 시ㆍ군ㆍ구청에서도 종합소득세(국세)와 개인지방소득세(지방세)를 한꺼번에 신고할 수 있게 됐다.

이에 따라 지자체와 국세청은 지난 5월1일부터 6월1일까지 한 달간 도내 25개 세무서와 31개 시ㆍ군청 등 총 56곳에 합동 신고센터를 운영했다.

이곳에는 시ㆍ군 지방소득세 담당 직원 140명과 국세청(세무서) 국세 담당 직원53명이 교차 근무하며 지자체 별도 신고에 따른 납세자 불편을 해소했다.

경기도는 한 달 동안 종합상황실을 운영하면서 중부(인천)지방국세청과 함께 각신고센터의 신고처리 상황을 수시 모니터링하고 대기 민원을 분산 처리하는 등 협업체계를 구축했다.

특히 시ㆍ군의 합동신고센터 내 사회적 거리 두기, 마스크 배부 등 코로나19 방역수칙을 준수하도록 했다.

도는 첫 합동신고센터 운영을 보완해 앞으로 지자체에 설치하는 합동신고센터를인구밀집도, 방문민원 수, 세무서와의 거리 등을 고려해 설치하도록 행정안전부와 협의할 방침이다.

한편, 개인지방소득세는 애초 6월 1일까지 신고ㆍ납부해야 하지만 올해는 코로나19로 납기를 전 국민 3개월 연장했다.

또 직ㆍ간접 피해를 본 납세자에 대해 국세와 동시에 신고기한 연장 신청(ARS)을 받아 전국적으로 2천235건이 처리된 것으로 나타났다.

