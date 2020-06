경기교육청, 교사용 동영상 공유채널 '경기교사온TV' 운영

[아시아경제(수원)=이영규 기자] 경기도교육청이 교사용 동영상 공유 채널 '경기 교사온TV'를 운영한다.

경기교육청은 이달 중 1차로 탑재한 중등 50편, 초등 30편 등 총 80편의 동영상을 초등 자료 홈페이지(http://gg.gg/jer47)와 중등 자료 홈페이지(https://gg.gg/j7ws1)를 통해 제공한다고 7일 밝혔다.

경기 교사온TV는 코로나19 상황으로 인한 초ㆍ중ㆍ고 교사들의 원격ㆍ등교수업 운영 경험을 살려 교사들이 자율 제작한 수업 동영상이다. 채널은 ▲교사용 교과별 자료 ▲원격수업 도구 활용 ▲블렌디드 수업 이론 ▲학생용 학습자료 등으로 구성된다.

황미동 경기교육청 학교교육과정과장은 "이번 동영상 공유 채널 운영이 포스트 코로나 시대를 준비하는 교사들의 수업 나눔과 성장의 계기가 되기를 바란다"며 "앞으로도 미래형 배움중심수업 확산과 교육환경 변화에 신속?유연하게 대처하는 현장교사 지원 정책 마련에 노력하겠다"고 강조했다.

경기교육청은 6월 1차에 이어 8월까지 2차, 9월부터 3차에 걸쳐 현장 교사들에게 자료 제작 및 신청을 받아 수업 동영상을 계속 공유할 예정이다.

이영규 기자 fortune@asiae.co.kr