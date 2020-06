北 "갈데까지 가보자"에…통일부 "남북정상 합의 준수·이행할 것"

통일부, 北대변인 담화에 대한 입장 발표

"판문점선언 비롯한 합의 사항 준수·이행"

북한이 대북전단 살포에 대한 남한 정부의 대응을 비난하며 남북관계 단절까지 예고한 것에 대해 정부는 남북간 합의를 준수하고 이행하겠다는 원론적인 입장을 내놨다.

통일부는 7일 "정부의 기본입장은 판문점 선언을 비롯한 남북 정상이 합의한 사항을 준수하고 이행해 나간다는 것"이라고 밝혔다.

이는 지난 5일 북한에서 대남정책을 총괄하는 노동당 통일선전부가 대변인 담화를 통해 남북공동연락사무소 폐쇄 등 조치를 언급하며 대북전단 문제에 대해 강하게 항의한 이후 처음 나온 정부 입장이다. 다만 구체적인 대응 방향이나 조치에 대해서는 언급하지 않았다.

앞서 북한 김정은 국무위원장의 여동생인 김여정 노동당 제1부부장은 지난 4일 담화를 통해 탈북민의 대북전단 살포에 불쾌감을 표하면서 "남조선 당국이 응분의 조처를 세우지 못한다면 금강산 관광 폐지에 이어 개성공업지구의 완전 철거가 될지, 북남(남북) 공동연락사무소 폐쇄가 될지, 있으나 마나 한 북남 군사합의 파기가 될지 단단히 각오는 해둬야 할 것"이라고 밝혔다.

이튿날 통전부 대변인은 담화에서 "벌어지고 있는 사태를 직시하면서 대결의 악순환 속에 갈 데까지 가보자는 것이 우리의 결심"이라며 "어차피 날려 보낼 것, 깨버릴 것은 빨리 없애버리는 것이 나으리라는 것이 우리 입장"이라고 했다.

한편 북한은 연이은 담화 이후에도 대외선전매체 등을 통해 대남 비난을 지속하고 있다.

북한 대외선전매체 '우리민족끼리'는 7일 '달나라타령' 제목의 글에서 문 대통령이 집권 초기부터 남북관계 개선과 북미대화 진전의 '선순환관계'를 강조한 것을 두고 "아마 남조선 집권자가 북남합의 이후 제일 많이 입에 올린 타령을 꼽으라고 하면 '선순환관계' 타령일 것"이라고 지적했다.

다른 대외선전매체 '메아리'는 이날 '사상 최악의 무지무능 정권' 제목의 기사에서 탈북민단체의 대북전단 살포를 언급하며 "지금에 와서 우리 인민이 새삼 깨닫게 되는 것이 있다. 그것은 현 남조선 당국이야말로 북남관계에서 그 무엇을 해결할만한 초보적인 능력과 의지도 없는 무지무능한 정권이라는 것"이라고 비난했다.

특히 "과거 그 어느 남조선 정권도 현 당국처럼 북남관계 개선의 유리한 기회를 맞은 적은 일찍이 없었다"며 3차례 남북정상회담과 군사분야 합의 등을 언급한 뒤 "(심)지어 그 누구도 감히 바랄 수 없었던 평양시민들 앞에서의 연설이라는 특대형 환대까지 베풀어졌다"고 강조했다.

아울러 북한은 대북전단 살포를 비난하는 항의집회를 열고 고위간부들의 발언을 연일 소개하며 남측 정부와 탈북민을 비난하는 대대적인 여론몰이에 나섰다.

7일 조선중앙통신과 노동당 기관지 노동신문에 따르면 북한은 6일 평양시 청년공원야회극장에서 탈북민단체의 대북 전단을 성토하는 청년학생들의 항의군중집회를 열었다.

박철민 김일성-김정일주의청년동맹 중앙위원장이 참석한 가운에 열린 항의집회에서 연설자들은 "최고존엄을 털끝만큼이라도 건드리려드는 자들을 단호히 박멸해버리겠다"고 말했다.

특히 "앞에서는 민족의 평화번영이요, 그 무슨 합의이행이요 하면서 너스레를 떨고 뒤에서는 반공화국 적대행위로 죄악을 덧쌓는 남조선 당국자들은 겨레의 준엄한 심판을 면치 못할 것"이라고 주장했다.

