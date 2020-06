[아시아경제 차민영 기자] 현대백화점은 오는 25일까지 천호점 지하 1층에서 '마블' 팝업스토어를 연다고 7일 밝혔다. 팝업스토어에서는 패션 의류, 피규어, 생활용품 등 마블 캐릭터를 활용한 다양한 상품들을 판매 한다. 대표 상품은 마블 캐릭터 반팔 티셔츠, 메모지 홀더, 아이언맨 미니 피규어, 마블 캐릭터 스피커, 어린이 물병 등이다. 마블 팝업스토어에서 3만원 이상 구매 고객을 대상으로 사은품도 증정한다.

