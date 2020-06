한화호텔앤드리조트, 요트·스파 즐기는 럭셔리 '허니문 패키지' 판매

[아시아경제 차민영 기자] 한화호텔앤드리조트가 전국 호텔과 리조트 등에 요트, 스파, 레스토랑 이용 등의 즐길거리가 결합된 ‘우리만의 허니문 패키지’를 선보인다고 7일 밝혔다.

서울 중심부에 위치한 특급호텔 더 플라자는 이탈리아 출신의 세계적인 디자이너 귀도 치옴피가 설계한 ▲레지덴셜 스위트에서의 1박과 ▲스파 프로그램 ▲호텔 파티시에가 만든 케이크 ▲와인 1병 ▲클럽라운지 혜택 등을 원스톱으로 제공한다. 더 플라자의 레지덴셜 스위트는 ‘기대 그 이상의 특별한 공간’이라는 콘셉트로 객실 내 모든 공간에서 서울 전경을 감상할 수 있다. 응접실과 침실로 나뉘어져 있다는 점도 장점이다. 가격은 1박 기준 40만원으로 세금 및 봉사료는 별도다.

거제 벨버디어는 ▲로얄 오션뷰 객실 ▲최상층에서 즐기는 조식과 오마카세 ▲요트 ▲스파 ▲휘트니스 센터 ▲인피니티풀 이용 혜택을 제공한다. 거제 벨버디어는 남해바다가 펼치는 수려한 사계절 풍광을 즐기며 휴식을 취할 수 있다. 한화리조트 제주에서는 ▲스위트 객실 ▲조식뷔페 ▲파크가든에서의 저녁 식사 ▲스파테라피센터 이용 혜택 등을 제공한다. 특히 스파테라피센터는 2018년 문화체육관광부와 한국관광공사가 선정한 한국의 대표 웰니스 관광시설로 다양한 테라피 프로그램을 체험할 수 있다. 한화리조트 해운대는 ▲오션뷰 객실 ▲요트 ▲사우나 ▲조식뷔페 이용 ▲최상층인 클라우드32에서 저녁 식사를 즐길 수 있다. 가격은 2박 기준 18만9000원에서 91만원4000원까지 다양하다.

회사 관계자는 “이번 우리만의 허니문은 해외여행길이 막힌 신혼부부들이 국내 주요 관광지에서 잊지 못할 추억을 만들 수 있도록 구성한 상품”이라며 “앞으로도 고객의 니즈와 성향을 선 파악하여 다양한 혜택이 포함된 특별 상품을 지속 선보일 예정”이라고 말했다.

한편, 한화호텔앤드리조트는 전 사업 부문에 걸쳐 모든 임직원의 건강 상태 체크와 개인위생교육을 상시로 진행하며, 전문 방역업체와 주기적으로 모든 공간을 방역하고 있다. 고객과 임직원의 안전을 최우선으로 아쿠아리움, 호텔 레스토랑 등에서 입장 인원 제한 및 시간대별 순차적 출입, 온도 체크 등을 지속 진행하고 있다.

차민영 기자 blooming@asiae.co.kr