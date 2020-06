[아시아경제 성기호 기자] 부산시 강서구 농산물 저장 창고에서 7일 오전 8시 21분께 불이 나 진화 중에 있다.

소방본부는 창고 관리자들이 대피해 현재까지 인명피해는 없다고 설명했다.

소방본부 관계자는 "연소 확대 방지 등 진화작업을 진행하고 있다"고 말했다.

