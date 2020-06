[아시아경제 성기호 기자] 부산 연제구 한 2층짜리 주택서 불이나 25분만에 진화 됐다. 불이 시작된 방안에서는 50대 청각 장애가 숨진채 발견됐다.

7일 오전 1시 40분께 부산 연제구 한 2층짜리 주택에서 화재가 났다. 불은 내부 10㎡를 태운 뒤 진화됐다.

불이 시작된 방안에서는 A(54)씨가 숨진 채 발견됐다. 옆방에 있던 A씨 노부모는 밖으로 대피했다.

A씨 부모는 경찰에서 "자정쯤 잠이 들었는데 옆방에서 '펑'하는 소리가 들렸고 방에서 나왔을 때 검은 연기가 자욱했다"고 진술했다.

A씨는 청각 장애가 있어 폭발음 등을 듣지 못해 화재를 빨리 감지하지 못했을 가능성이 있다.

경찰은 A씨 방안 텔레비전이 심하게 훼손된 것으로 보아 텔레비전에서 전기합선으로 불이 시작된 것으로 추정하고 있다.

