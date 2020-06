[아시아경제 최대열 기자] 쌍용정보통신 쌍용정보통신 010280 | 코스닥 증권정보 현재가 1,525 전일대비 50 등락률 -3.17% 거래량 771,573 전일가 1,575 2020.06.05 15:30 장마감 close 은 주식양수도 계약이 이행돼 최대주주가 한앤코시멘트홀딩스에서 주식회사 수피아이티센홀딩스로 바뀌었다고 5일 공시했다.

최대열 기자 dychoi@asiae.co.kr